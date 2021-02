Horúčka, s ktorou nič nerobíme, vedie... k článku Jakuba Fila.

Ako sa stať zasväteným novinárom, ktorý vidí za roh? Naštudujte si dva články o klimatickej zmene a rozhodne tak budete pôsobiť.

Asi sa vonku oteplilo, pretože jasným náznakom vonkajšej teploty je kadencia alarmistických článkov na sme.sk. Po pravidelných pokusoch a hlavne omyloch Pecha, Kovalčíka a Paulena, na ktorých sa smial každý, kto má o tejto téme aspoň základný šajn, prispel nám do spoločného repertoáru aj Jakub Filo. A to nie raz, ale hneď opakovane. Poďme sa na jeho „argumenty“ z pohľadu absolventa sociálnej práce a masmediálnej komunikácie pozrieť.

https://komentare.sme.sk/c/22583992/horucka-s-ktorou-nic-nerobime-povedie-ku-kolapsu.html

Hneď na začiatku – ako inak – z kontextu vytrhnutý argument o telesnej teplote a teplote Zeme. Autor sa nemusí tajiť svojou alma mater, pretože z tohto príkladu to je jasne vidieť, že okolo prírodných vied ani nečuchol. Filo zabúda na jednu zásadnú vec – človek je evolučne prispôsobený na teplotu cca 37°C, kým zemská teplota pravidelne kolíše a má isté rozpätie. Nevadí, alarmizmus nemá zmysel, pokiaľ neukážeme na možné fyzické poškodenie – ale na druhej strane, veda ani jej popularizácia sa takto nerobí.

„Homo sapiens sa po desať tisícročiach harmónie a symbiózy zmenili na chorobu, ktorá tento superorganizmus ničí.“

Absolvent sociálnej práce: človek nikdy nežil s touto planétou v harmónii. Naviac žiaden superorganizmus nie je, sú len súčasti, ktoré navzájom brutálne súperia o kus žrádla, priestor, vodu alebo iné faktory. Teória Gaia je síce milá, ale stále je to len scifi a nie realita. Väčší a ničivejší dopad mali rôzne baktérie, ktoré kedysi spôsobili otrávenie oceánov a vymieranie celých radov organizmov. Kde sa hrabeme my, amatéri s nukleárnymi zbraňami.

Smerom ku kolapsu – nezmyselnými predikciami

Filo sa oháňa tým stokrát oplieskaným argumentom o modeloch OSN/iných organizácií, že nejaká teplota je bezpečná a ďalšia už nie. Nuž, milý Jakub, takto to ale nefunguje. OSN je v prvom rade politická organizácia, nie vedecký inštitút. Politika možno pôsobí na ľudí, ale príroda ju má rozhodne na háku. Historicky bolo citeľne teplejšie a život napriek tomu prosperoval lepšie ako dnes, navyše obsah CO2 v atmosfére bol dokonca mnohonásobný oproti dnešnému – a to nedokáže spochybniť ani OSN, ani absolventi sociálnej práce. Ale na druhej strane, ako by sme písali katastrofické články, keby nebudili pozornosť a neodkazovali sa na nevedecké inštitúcie vo vedecky sa tváriacom článku, hm? Mimochodom, „vedeckosť“ prístupu OSN skvele vyjadruje veta „Ale už o šesť rokov neskôr na základe najnovších vedeckých poznatkov túto hranicu sprísnili na 1,5 °C a definitívne ju ako cieľ celého medzinárodného úsilia potvrdila Parížska klimatická dohoda.“

Takže OSN povedalo jedno, ale potom si to vlastne vyvrátilo – a tam aj tam bez jediného podloženia faktami, prečo by to vôbec malo platiť.

Koľko zarábajú v Zimbabwe? Desaťtisíc Eur mesačne, ale možno len osemtisíc alebo šesťtisíc. Basta, proste toľko zarábajú.

„Už dnes pri koncentrácií 414 častíc oxidu uhličitého na milión oproti 280 milióntinám...“

Všimnite si ten krásny podprahový detail – 414 je nejaké číslo, ktoré si všetci vieme predstaviť – ale hneď nato je 280 milióntin. Áno, chápeme sa o čo ide, nie je to pre znalých ťažká veda. Ale to rozdelenie dvoch podobných čisiel na jablká a hrušky, a to je presne také...alarmistické. Súdruh Brežnev sa v pretekoch prezidentov umiestnil na nádhernom druhom mieste, kým Ronald Reagan skončil predposledný.

Ako férovú hru by som si predstavoval vetu: za 250 rokov priemyselnej revolúcie vzrástol obsah CO2 v atmosfére z približne nameraných 280 molekúl na milión molekúl vzduchu na presne nameraných 414. Historicky sa však obsahy často dostávali nad 2000 čiastočiek, teda na päťnásobok dnešného obsahu. Koniec hlásenia.

Tomuto hovorím čistá hra a nie obchod so strachom a emóciami. Ale áno, ja nemám sociálku ani masmediálku, ale prírodne zameranú fakultu. Možno škoda, nemusel by som trápiť faktami a kritickým myslením.

„Už dnes ... sledujeme mnohé prejavy a udalosti, ktoré sú priamo spojené s klimatickou zmenou a globálnym otepľovaním.“

Nevrav Jakub, a aké? Vieš o tom, že dnes máme menej ničivých tornád a hurikánov ako pred sto rokmi? Asi ťa to na škole neučili, ale je to tak. Každá dnes dejúca sa udalosť spájaná s globálnym otepľovaním má svojho predchodcu (a podstatne ničivejšieho) pred desiatkami, stovkami rokov. Prečo to sem nenapíšeš? Aha, masmediálka...

Svetová teplotná anomália za 22000 rokov.

Ako pekný príklad vlastného gólu považujem Filov graf. Najprv typický problém klimapanikárskych grafov – minulé obdobia, teda doba ľadová, je pod nulovou osou, kým potom je teplota nad ňou. Nikto mi nikdy ani na opakované žiadosti nevysvetlil, prečo práve teplota roku 1900 je tá nulová. Pri bode nula na teplomere, to chápem, je to predsa bod, kedy mrzne voda, čiže niečo hmatateľné, čo mení situáciu. Ale prečo nejaký rok 1900 (alebo akýkoľvek iný zámerne vybratý) je bod nula, to mi vážne nejde do hlavy. Alebo to je zámer, pretože sa tým pádom dobre oblbuje a ukazuje na nárast...? Iný význam to vlastne ani nemôže mať. Predstavte si, že Fico bude argumentovať januárom 2019 ako referenčným z pohľadu príjmov – „Viete, za mojich čias sa zarábalo toľko a toľko, a teraz, cez covid, je to -8%...“

Mimochodom, Filo, nárast teplôt na konci doby ľadovej nie je známy, preto tvoje číslo 0,93°C za 1000 rokov je niečo ako usadenina v káve – dokáže, že sa pila káva, ale moju budúcu manželku ani pohyb na burze mi nevyveští. Prednedávanom dokonca na tomto plátku uverejnili článok, že skončenie doby ľadovej mohlo trvať rádovo v rokoch či desiatkach rokov – tým by logicky vyšlo oteplenie o 300°C za tisíc rokov (čo by vedátor Filovho typu bol schopný napísať ako argument ;)

Samozrejme, graf je dramaticky zakončený dlhým „stožiarom“ vo forme modelovaného zvýšenia teploty do konca storočia – čiže len zbožným želaním politikov, nie niečím, čo môžeme dokázať ako fakt. Za ZSSR sme tiež na konci ôsmej päťročnice mali predbehnúť USA... a medzitým sa rozpadol Sojúz.

A ako bonus: graf dokazuje presne to, čo autor článku o odstavec skôr zaznáva - že zmeny klímy sú extrémnym spôsobom prirodzené, a to aj v globálnom meradle. Vlastný gól. Poďme (choďte!) bojovať proti tomu, čo je prirodzené miliardy rokov...

„30 rokov od roku 1980 bolo najteplejších za minimálne 1400 rokov“ Lenže ani zďaleka neboli teplejšie ako úplne iné obdobia. Zasa sa pýtam, prečo 1400 rokov? No preto, pretože len týchto 1400 rokov to platí a iné nie. Ako keď vám bitcoiner predáva svoju kryptomenu – ukáže vám posledný nárast, nie celý priebeh, pretože potom by to nevypadalo tak sexi.



„prehrievanie oceánov, ktoré absorbujú až 90 percent všetkej energie nahromadenej na Zemi, okyslenie oceánov, pretože okrem tepla pohlcujú aj väčšinu oxidu uhličitého, zmeny v prúdení zrážok, rozpad Grónskeho a Atlantického ľadovca a s nimi spojené stúpanie morských hladín, ktoré ešte zvýrazňuje teplotné rozpínanie vody.“

Problémom je to, že nič z toho v citeľnej miere nebolo zaznamenané. Ani Holandsko nebolo zatopené, hoci malo byť dávno, ani ľadovce sa v značnej miere nerozpadli, ba ani Golfský prúd nevyhasol, aj keď tu boli články na túto tému celé roky. Nič. Nula. Ničivó. Iba stále aktualizované dátumy, pretože keď to nevyšlo v roku 2000, tak určite 2010, 2020, 2030, 2040. Oceány sa zahrievajú a znova chladnú, pričom ani jedna predikcia klimatológov, alarmistov, Al Goreov, Šaňov Ačov a Jožkov Pechov nevyšla. Golfský prúd tečie nezmenene, ľadovec na severe sa rozpadol tak, že ani s desaťročným meškaním oproti papagájovaným predpovediam sa nič nestalo a severná morská cesta sa neodkryla.

Aký je dopad na život?

„Štúdia University of East Anglia, the James Cook University a mimovládne organizácie WWF z roku 2018 ukazuje, že pri oteplení o 2 °C môže dôjsť k ohrozeniu štvrtiny druhov živočíchov a rastlín v ôsmich skúmaných oblastiach, ktoré sú bohaté na biodiverzitu.“

Skúsim to upresniť: univerzita, za ktorou je najväčší škandál a prípad prepierania peňazí spojený s falšovaním v histórii klimatológie, vydala nejaké, tradične škandalózne titulky ako z Nového času. Prvé, čo som si všimol: osem oblastí. Aha, takže osem oblastí na Zemi. Super. Predpokladám, že v tejto chvíli je na svete minimálne osem požiarov. Značí to, že horí celá planéta? Nie, značí to, že na ôsmych miestach sú požiarnici.

Druhá vec: Môže dôjsť. Asi ako zatopenie Holandska, vymretie ľadových medveďov, roztopenie himalájskych ľadovcov v roku 2035, pardon, 2350. Proste nikto o negarantuje, len sme nahádzali do počítača nejaké údaje, ktoré sa nám páčili, a vyšlo nám to, čo sa nám hodilo do krámu. Easy. Veda ako vyšitá. Každý článok klimatológov začína čarovnými formulkami mohlo by, môže, modely hovoria.

Pán pacient, mohlo by to byť slepé črevo, ale predikcie hovoria, že aj AIDS alebo Ebola. Ak si nekúpite tento hadí olej, môžete na to umrieť alebo zmeniť sa na Eltona Johna.

A čo robiť?

„Napriek Kjótskemu protokolu aj Parížskej klimatickej dohode a napriek 25 medzinárodným výročným klimatickým konferenciám za posledné štvrťstoročie koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére neustále rastie.“

Veď o ničom inom ani nevravím. Je to politické, nie vedecké rozhodnutie, niečo, ako keď Matovič povie, že keď budeme testovať, covid sa zľakne a odíde, a on čuduj sa svete narastie týždeň nato. Ako keď komanči rozkazovali ekonomike a ona si reálne robila svoje. Príčetný človek si zráta vplyv takýchto šlendriánskych socialistických rozhodnutí na ekonomiku a ekológiu a musí sa chytať za hlavu.

Ale veď tam je neodškriepiteľný vedecký konsenzus...!

„Medzivládny panel pre klimatickú zmenu pracuje so stovkami modelov, na základe rôznych premenných, ale vytvára štyri základné scenáre budúceho vývoja koncentrácií oxidu uhličitého a skleníkových plynov v atmosfére, od ktorých sa odvíjajú predpoklady rastu globálnej teploty, ale tiež rýchlosti rastu morských hladín, zmeny zrážok alebo rozpadu ľadovcov. Nazývajú sa Reprezentatívne smery vývoja koncentrácií - a poznáme ich ako modely RCP2,6, RCP4,5, RCP6 a RCP8,5.“

Ja pracujem s modelom, že druhá svetová vojna začala v roku 1815, 1930, 1066, 2048 alebo 1515 p.n.l. Proste veda, nie?

„O tom, ktorý z týchto scenárov je najpravdepodobnejší, sa vedú neustále diskusie. Ak by sme nič nezmenili a krivka emisií skleníkových plynov by pokračovala v raste, tak ako to bolo doteraz, najpravdepodobnejší by bol scenár RCP8,5, niekedy označovaný aj najhorší možný.“

A presne o tomto to je. Niekto nahádže do kompu pár údajov a vyjde mu z toho niečo. Lenže realita je ihneď iná – volá sa to chybná hypotéza a vo vede je to OK. Lenže ani opakované, notoricky chybné hypotézy nebránia OSN pred zákazmi, príkazmi, skrytými daňami, multimiliardovými konferenciami v luxusných destináciách a šikane miliárd ľudí. Dosaďte si čokoľvek kamkoľvek, alebo vám to vyjde alebo sa nič nestalo. Baba Vanga approved.

„Šiesta hodnotiaca správa Medzivládneho klimatického panelu by mala vyjsť v júni 2022. Správa reviduje existujúce scenáre a hodnoty samotných emisií, ktoré sú pre naplnenia jednotlivých scenárov potrebné.“

Vysvetlím: totálne sme prestrelili, ale teraz sa vyhovoríme, že vlastne sme nemali dobré a moderné údaje a tak ich opravujeme. Len nám dajte ďalšie granty, bude to lepšie!!!

„Medzitým rozpad ľadovcov skutočne pokračuje bezprecedentným tempom. V lete 2020 sa na základe 40-ročných pozorovaní stanovilo, že ľadovec v Grónsku dosiahol svoj hraničný bod. Jeho rozpad bude pokračovať, aj keby sme zastavili otepľovanie.“

Tomu sa vraví „vycucať si tvrdenie z prsta“. Ale za miliardy.

Reálne NEEXISTUJE žiaden dôkaz, že by niečo malo hraničný bod. Zem prežila drastické udalosti, mnohonásobne šokujúcejšie ako Dieselgate Volkswagenu, oveľa horšie ako jablká balené v plaste alebo zápcha na Seneckej ceste. Všetko Zem prežila, život prežil tiež. Ľadovec v Grónsku kedysi nebol vôbec a Zem aj život si fičali, milý absolvent sociálnej práce a masmediálnej komunikácie.

„Z permafrostu sa uvoľňuje metán, v horizonte storočia 25-násobné silnejší skleníkový plyn než oxid uhličitý.“

Už minimálne 10,000 rokov, Jakub, odkedy sa začali ľadovce zo stednej a severnej Európy a Ameriky sťahovať k pólom. Pravdepodobne ešte dlhšie.

„Podobné požiare minulý rok premenili na spálenisko doslova celú Kaliforniu, vyžiadali si 31 mŕtvych“

Ono, Kalifornia si svoje požiare vychutnáva už niekoľko tisíc rokov. Sekvojové a sekvojovcové lesy sú ich následkom, a mimochodom, sú to lesy s najstaršími stromami na planéte. Zasa nič nové. Ozaj, v Bratislave nepršalo? Pretože aj to mi príde ako niečo podobne „prevratné“.

„V Bengálskom zálive sa v máji 2020 sformoval cyklón Amphan, ktorý prvýkrát za posledných dvadsať rokov dostal prívlastok super a išlo o jednu zo štyroch najsilnejších búrok zaznamenanú v Indickom oceáne. V Indii a Bangladéši si vyžiadal 127 mŕtvych a spôsobil škody za 13 miliárd dolárov.“

Je príjemné čítať fakt, že dnešné globálne oteplené cyklóny nenechávajú státisíce mŕtvych ako v dobách pred globálnym otepľovaním. My by sme radšej mali 2000-krát viac mŕtvych, len s menej CO2 v atmosfére!

https://www.wunderground.com/hurricane/articles/deadliest-tropical-cyclones

Nemožno viac otáľať.... a s čím?

Filo tvrdí, samozrejme, obligátne bez pochopenia: „A to sme zatiaľ dosiahli oteplenie len o jeden stupeň.“

Oproti čomu sme oteplení o jeden stupeň? Oproti 2000, 1900, 1800, dobe ľadovej? Pretože len tak btw. sme ochladení oproti väčšine histórie Zeme. Takže kde je referenčný bod?

„Dlhodobejšie projekcie sú v súčasnosti naozaj veľmi ťažké a komplikované.“

Ak majú byť komplikovanejšie ako predpovede spred roku 2000, ktoré nadnes predpovedali zaniknuté Holandsko, Bangladéš, vyhynutých mackov, klimatických utečencov, zmiznuté Maldivy, Pacifik takmer bez ostrovov, hladomor, Saharu uprostred Pyrenejského polostrova a podobne, tak smola. Nikdy nič z toho sa neudialo – a to prebehlo len pár dekád. Skutočne sa ideme odvolávať na 70 rokov, keď nevieme ani zďaleka splniť predpoveď na 20? Príde mi to ako môj známy, ktorý sa zoznámil na Pokeci kedysi s nejakou holkou a išiel kupovať pre oboch byt – lenže kým vybavil hypotéku, holka sa s ním rozišla.



„Ale rovnako ako sme sa naučili pri covide a lockdownoch, čím neskôr začneme s opatreniami, tým dlhšie trvá, kým sa dostavia ich výsledky.“

Pri covide a lockdownoch sme sa naučili presne len to, že je zbytočné, čo budeme pred kamerami a okrúhlych stoloch kibicovať – príroda si nájde svoju cestu a urobí si po svojom. Na prírodu sme proste s našou úrovňou znalostí prikrátky. Naše modely, sfalšované údaje, vytunelované granty, železničiari na čele pseudoodborných komisií, tony mozog gumujúcich článkov a blogov, to všetko je ako Lenin v cárskom Rusku. Tvári sa to pomocne, ale dopad je katastrofálny pre všetkých. A čím skôr si to uvedomíme, tým menšie škody spôsobíme – ale nie prírode, tá nás má na háku. Sebe.

A presne o tomto je celý Filov článok: znôška domnienok, neporozumení, zámerných zahmlievaní, jabĺk a hrušiek a odfláknutej novinárčiny. Celé mi to pripomína Strážnu vežu jednej nemenovanej sekty. Aj tam sa zrátali dve tvrdenia z Biblie a vyšiel z toho zákaz telenoviel, pretože sa tak v Biblii píše.

Ale toto nie je tým pádom o vede ale o viere, Jakub.