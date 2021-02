Přej si, co chceš, zlatý důl nebo věž, sladkou sůl, smutný ráj, suchý déšť (ad: R. Zelná)

Takto spieval Petr Muk (alebo to bol Václav Neckář?) na rozprávkovú tému a ako dieťa som sa smial nad tými šibalskými slovnými spojeniami, ktorým sme neskôr začali odborne hovoriť oxymoron. Suchý déšť, aká to hlúposť, však?

Potom sa zrazu dostanete do štádia, že voličom Kotlebu, Harabina a 0členom ekoklimatickej sekty nie je žiadna stupídnosť dostatočne bujará nato, aby sa nedala napísať aj verejne a ešte ste si zato vypýtali platbu v rámci Piána.

https://tech.sme.sk/c/22591891/klimaticka-zmena-mohla-zohrat-klucovu-rolu-pri-prepuknuti-pandemie.html



„Klimatická zmena nespôsobuje iba nevídané požiare, suché dažde či zvyšovanie morských hladín.“

Zabudnime hneď na začiatok na toľkokrát oplieskané a nepravdivé tvrdenie, že klimatická (v zmysle dnešnej) zmena môže za nevídané požiare. Nie, nemôže. Dnešné požiare nie sú ani náhodou nevídané, pani Zelná.

Zabudnime aj na zvyšovanie morských hladín, ktoré ani náhodou neprebieha v takej miere, ktorú nám klimatológovia cca 40 rokov tlačia do hlavy. Ani tá sa nedeje inak ako kedykoľvek v minulosti.

Ale predpokladám, že ani Petr Muk a Vašek Neckář kedykoľvek predtým predpokladali, že niekto kedy bude argumentovať suchým dažďom, ktorý niekde padal v dôsledku ľuďmi spôsobenej klimatickej zmeny. Petr Muk to má našťastie za sebou, takže sa pri čítaní Renáty Zelnej môže akurát tak obracať v hrobe, ale Neckářa by asi druhýkrát porazilo.



A teraz vážne: pri spojení suchý dážď si predstavím čokoľvek, len nie vzdelanie v prírodných vedách aspoň na úrovni tuctovej ZŠ niekde na hornom Šariši. Svedčí to o absolútnej dehonestácii novinárčiny, pretože tupo prebrať nejaký článok a preložiť ho bez znalosti kontextu s chybami, to je vážne na facku. A to horšie ešte len príde...

Renátka nám vraví, že rastie tiež riziko prenosu nákaz zo zvierat na človeka. Nie, Renátka. Klíma s prenosom na človeka nemá spoločné nič. V Číne ani Zaire, kde sa preniesli z netopierov vírusy Covid-19 a Ebola, sa neoteplilo nijak závratne. V Číne 1900 a na rovnakom mieste 2019 nie je citeľná zmena teploty tak, že by sme mali presun klimatických pásiem a výmenu druhov za iné typy. Rozdiel je reálne tak v desatinách stupňa, čiže v rámci prirodzenej fluktuácie, aká tu je stále. Naviac, vírus nie je zmrazený ako niekde v permafroste a nečaká na odmrazenie, aby mohol uniknúť do prostredia. Vírus proste v netopierovi žije a má na háku nárast teploty o 0,5°C za závratných 100 rokov (irony off). Vírus z netopiera sa dostane na človeka pri kontakte oboch navzájom. Keďže u nás je vzájomný kontakt minimálny (možno tak pri jaskyniaroch alebo chiropterológoch), preto je možnosť prenosu relatívne nízka. Samozrejme, v tropických krajinách, kde je tradícia zožrať všetko, čo sa hýbe, je preto možnosť vyššia (prasací mor vám chov takisto neohrozí v moslimských krajinách ale u nás či Číne oveľa viac).

Zhrnutie: nie, teplota čí klíma na covid a netopierie vírusy vplyv nemá, Renátka.

„Svetové emisie skleníkových plynov urobili za posledné storočie z južnej Číny ideálne miesto pre šírenie netopierích koronavírusov.“ A takisto majú rovnaký vplyv aj na rozvodovosť, kadenciu trápnych slovenských seriálov na JOJ-ke, brepty Andreja Danka či manažérske schopnosti Mareka Krajčího. Nulové.

„Kedysi tropické kríkovité porasty sa začali meniť pod vplyvom vysokých teplôt a zvýšených hladín oxidu uhličitého. Na juhu Číny a v priľahlých oblastiach Mjanmarska a Laosu preto dnes prevláda skôr tropická savana a listnaté lesy.“

Aký porast tam bol pred sto rokmi, 500 rokmi, na prelome letopočtov? Takže v kríkovitom poraste netopiere vírusmi netrpia, ale na savane alebo lese (čo je mimochodom diametrálny rozdiel) už áno? Nezdá sa mi, že by autorka rozumela aspoň jednému percentu týchto tvrdení.



„Práve lesnatú krajinu obľubujú niektoré druhy netopierov. Do oblastí sa preto presťahovali.“ Vyššia forma informácie: iné netopiere lesnaté oblasti neobľubujú a teda zasa sa vyskytujú inde. Easy. Tieto netopiere majú zasa iné zloženie vírusov. Easy.

„Na juh Číny sa za posledné storočie prisťahovalo štyridsať netopierích druhov. So sebou doniesli približne sto typov netopierích koronavírusov.“

Odkiaľ? Koľko ich tam bolo predtým? Sú to nové typy, ktoré tam predtým nikdy nežili a boli dovlečené ako pásavka niekde z Ameriky, alebo tam predtým žili, len boli vytlačené? Toto sa už za naše Piáno nedozvieme, to už je veľká matematika. Ale úlohou tohto článku ani nebolo edukovať a naučiť čitateľov niečo nové, úlohou bolo vydesiť v rámci ekočervenej dogmy. Rozkaz zněl jasně. Bububu, klíma.

„Nielenže môžu zvýšené teploty pomôcť prenosu niektorých nákaz - malárie či horúčky dengue - klimatická zmena zrejme zrodí aj nové nákazy a zmení tie existujúce.“

Myslím si, že alfou a omegou v každom takomto článku by bolo vychádzať z toho, že malária je prirodzenou súčasťou ekosystémy od rovníka až po južné Fínsko a centrálne Švédsko. Dokonca aj na Slovensku sme mali prípady hlboko do totality – lenže skúste tento ľahko dokázateľný fakt napísať do článku o klimatickej zmene, a zrazu zistíte, že sa vaše povery rozplývajú ako Ježiško pri prvej faktúre za vianočné darčeky.

„Skutočnosť, že klimatická zmena môže urýchliť prenos patogénov z divej zveri na človeka, by mala byť bezodkladnou výzvou na zníženie svetových emisií.“

Skutočnosť, že každý panikársky článok obsahuje aspoň jedno slovo z trojice môže/mohlo by/pravdepodobne, mohlo by hypoteticky byť možné, že by sme prestali robiť predikcie s dosahom na kvalitu života bežného občana. Aspoň modely to tak predpokladajú.

A ako bonus: https://primar.sme.sk/c/22323986/ako-sa-virus-prenasa-zo-zvierat-na-cloveka-preco-je-netopier-prenasac-zdroj-epidemie.html?ref=av-left

„Odlesňovaním sa netopiere dostali bližšie k ľudským sídlam, dôsledkom čoho bola epidémia eboly v subsaharskej Afrike. K nákaze SARSom zas došlo po tom, čo netopiere infikovali cibetky, pretože boli v bezprostrednej blízkosti na trhoch so živými divokými zvieratami. Rozpínanie ľudských sídel spôsobuje, že sa netopiere dostávajú do čoraz častejšieho kontaktu aj s dobytkom.“

Zuzana Matkovská tam jasne pomenovala dve veci, ktoré Renátka Zelná akosi nezvládla. Poprvé: za stretom s netopiermi a ich vírusmi sme sa dostali rozpínaním ľudských sídiel, nie klimatickou zmenou. Jasné a konečne trefné. Podruhé: netopiere sa dostali k človeku bližšie odlesňovaním, nie zmenou buša na les alebo savanu kvôli klimatickej zmene. Slovo alebo som zámerne dal do kurzívy a hrubej verzie, pretože dať ako dôkaz klimatickej zmeny dva úplne opačné stavy, to chce viac ako venovať sa marketingu pórobetónových tvárnic. To chce drzosť. A ochotu robiť vedu skorumpovanou děvkou ako za čias nacizmu a komunizmu.