Ad: Keď si uvedomíme, že sa nám to vymklo z rúk, bude už neskoro

Tak sa nám zasa ozval Jakub Filo a napísal jeden zo svojich panikárskych článkov. To nevadí, že je nepravdivý, hlavne že je plný volovín. Ale pozor, je za tým grant EÚ, takže to tým pádom zvyšuje vierohodnosť (asi).

V Alpách napadol sneh a ten bol zasa prekrytý prachom zo Sahary. Nič neobvyklé, veď pred pár rokmi táto udalosť zodvihla adrenalín aj príslušníkom jednej politickej strany s priemerným výsledkom vo voľbách na úrovni 8,88%, ktorí za tým videli chemtrails. Keď je piesok z Afriky schopný doletieť až k nám, človek by si povedal, že v Alpách, teda „krížom cez more“, to nebude až také prekvapko.

Asi je. Nielen to. Filo sa dokonca dozvedel nové slovo. Albedo. Piesok zo Sahary, ktorý raz za čas zaveje na zjazdovky Álp, zníži albedo snehu a ten sa má vraj topiť rýchlejšie.

Fu, toto je husté. Albedo je podstatná vec, pretože skutočne čím je vyššie, tým menej sa sneh topí a teda dlhšie sa udrží. Lenže Filo vo svojej masmediálnej komunikácii nepreberal fakt, že v Alpách podstatne častejšie sneží ako padá piesok, takže samotný piesok je veľmi skoro zapadaný snehobielym....snehom.

Panika ako od klimapanikára. Len logika v tom nie je.

Jakub nám cituje snowbordistu (predsa sa nebudeme vo vedecky sa tváriacom článku zaoberať vedcami, nie?):

"Šialené. Piesočná búrka zo Sahary pohlcujúca Verbier. Videl som to niekoľkokrát za tie roky, ale nikdy to nebol oranžový múr postupujúci cez hory," napísal na facebooku snoubordista Xavier de la Rue, ktorý strávil v európskych horách celý svoj život a aj preto sa venuje ochrane životného prostredia.“

Vygooglil som si Xaviera de la Rue a zistil som, že je rok výroby 1979. Hm, človek aktívne žijúci tridsať rokov bude istotne tým najlepším kontrolórom toho, čo sa deje v Alpách celé stáročia. Ja mám 40 rokov, teda toľko koľko Xavier, ale netrúfam si povedať ani náhodou, že to, čo bolo v časoch mojej ZŠ bolo referenčné a treba sa tým riadiť. Ale asi mám iné nastavenie...

„V roku 2020 dosiahol ľad v Arktíde druhú najnižšiu rozlohu od začiatku systematických meraní v 70. rokoch.“

Je korelácia faktov, že v 70. rokoch, kedy sa začalo so skutočne moderným snímkovaním povrchu Zeme, začala svetová teplota stúpať. Narástla o pár desatín stupňa Celzia až dodnes (50 rokov, teda polstoročie), ale aj toto má zvláštnu pachuť: keďže nemáme rovnako dokonalé záznamy zo starších období, vyzerá to ako bezprecedentná udalosť, ktorá je v jasnom súvise s čímkoľvek, čo si dosadíte. Nevadí, že oteplenie bolo predtým vyššie a rýchlejšie – nato nemáme satelitné merania, takže sa k tomu nevyjadrujme.

Je to ako keby som mal januárovú výplatu 1000 Eur a februárovú 950 (február je kratší), ale našiel by som v tomto jasný trend poklesu mojej schopnosti splácať záväzky. Ak by som si ale naopak porovnal výplatné pásky od začiatku môjho zamestnania, zrazu by som zistil, že pred 10 rokmi som robil minimálnu mzdu a teda som narástol platovo dvojnásobne!

Ale toto na masmediálke neučia, Európska únia nepotrebuje vedieť presnú logiku – je to znôška byrokratov a populistov, nie vedcov.

„Kým morský ľad dokáže odraziť 50 až 70 percent slnečnej energie, oceán odráža iba šesť percent a väčšinu pohlcuje. Viac oteplenia znamená menej morského ľadu, menej odrazenej slnečnej energie a tým aj viac lúčov zachytených otvorenou hladinou, a teda viac oteplenia. Ktoré znamená ešte menej morského ľadu.“

Rozmýšľam tú bohorovnosť, s akou Jakub dokáže toto napísať. Pred cca 11.000 rokmi, teda na konci doby ľadovej, sa ľady roztopili oveľa rýchlejšie a dramatickejšie ako to robia teraz. Milióny km2 ľadu na severnej, ale aj južnej pologuli sa vyparili doslova ako jarný sneh. A viete čo sa stalo? Veľká časť, takisto milióny km2 ľadovcov, zostali tam kde sú dodnes. Žiadna nekonečná spätná väzba, žiadne nekonečné zvyšovanie teploty, žiadna katastrofa. Každého klimapanikára na tomto portáli som sa v posledných asi 12 rokoch pýtal, ako je to možné, že oni predikujú nekonečnú slučku oteplenie vedie k ďalšiemu otepleniu a potom k ďalšiemu, ale nikdy som nedostal odpoveď, prečo to tak nefunguje v reále.

Asi to nie je podstatné. EÚ neplatí za fakty ale za dogmy. V podstate kult globálneho otepľovania.

„Tretia hodnotiaca správa Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu konštatuje, že v priemere za storočné obdobie každý kilogram metánu oteplí zem 25-krát viac ako rovnaké množstvo oxidu uhličitého. Štvrtá hodnotiaca správa údaj spresnila, pričom brala do úvahy aj nepriame účinky – v priemere za 20 rokov je otepľovacia sila metánu až 72-krát vyššia ako oxidu uhličitého.“

Ak ste nevedeli ako sa robí veda, tak to neviete ani po tomto odseku. Jedna správa berie otepľovací účinok, ktorý dokážete namerať. Druhá si doplní čo chce, a vyjde vám trojnásobný rozdiel vo výsledku. „Už ich vidím, ako ho žerú bez chleba,“ vraví oplieskaný vtip o cigánovi, ktorý našiel na zemi tiket Športky. Toto je ten istý príklad – vymyslím si spätnú väzbu a po dosadení tohto výmyslu mi vyjde ešte väčšia panika, teda presne to, o čo mi išlo.

„Napriek tomu, že samotné požiare zapálili blesky udierajúce do vyschnutého porastu aj úmyselní podpaľači, pôvodná príčina, prečo sa požiare rozšírili tak rýchlo, tkvie v klimatickej zmene.“

Rozmýšľam, že či požiare kapitána Cooka v 18. storočí či tie gigantické katastrofy v roku 1851 mala na svedomí klimatická zmena Jakuba Fila – podľa mňa nie. Ale spomenutá tu nemusia byť, lebo veď granty EÚ nesponzorujú oveľa väčšie katastrofy v minulosti.

„Oheň premieňa stromy a prírodnú masu na uhlík, ktorý sa okamžite uvoľňuje do atmosféry.“

Keby len oheň, Jakub. Na ZŠ nás učili, že drevo, lístie a korene hnijú a aj týmto spôsobom sa menia na CO2. Či to masmediálka nevraví?

Seriózne: či les strávi oheň alebo červotoč, huby a baktérie, reálne sa uvoľní presne ten istý uhlík. Jakub, to prírodné vzdelanie na úrovni ZŠ by nezaškodilo...

„Vedci z Univerzity v Leedsi varovali, že dažďové pralesy strácajú schopnosť vstrebávať oxid uhličitý, odkedy sa zmenšuje rozloha pralesov.“

Poprvé: lesy neviažu CO2 dlhodobo, čo je pointa predchádzajúceho odseku. Krátkodobo OK, ale dlhodobo je rovnica neutrálna, teda rovnajúca sa nule.

Podruhé: tá istá rovnica platí pri gigantickom amazonskom pralese ako aj pri jedinom strome. Takže je jedno, či máme hektár pralesa alebo milióny km, vždy to bude o tom istom cykle. A ten neoklameme, keďže funguje stovky miliónov rokov, napriek Filovým nereálnym predstavám.

„Aj sami vedci vo väčšine výskumov mechanizmov spätnej väzby zdôrazňujú potrebu ďalšieho skúmania. Nie preto, že by si neboli istí samotnými efektmi.“

Medzi riadkami čítaj: klameme svojou sebadôverou, reálne nevieme nič a vyššie uvedený model 25x resp. 72x je toho jasným dôkazom. Rovnakými dôkazmi sú neroztopené ľadovce na severnej morskej ceste, himalájske ľadovce, nezaliate Holandsko ani nerozšírená Sahara. Ale pozor: skúmanie (eufemizmus pre čerpanie a spreneverovanie miliárd Eur ročne) musí pokračovať. Preto si zahryznite do jazyka a plaťte dane aj naďalej! Klimatickí šamani a ich užitoční idioti na vás dozrú – veď to robia pre vás, snáď len nie pre ich granty a príspevky EÚ.

Však Jakub?

Táto reakcia vznikla bez sponzoringu EÚ alebo akejkoľvek inej organizácie.