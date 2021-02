Keď 1 + 1 rovná sa osemnásť alebo kríza reality (Ad: Jakub Filo po štvrté)

Predstavte si svoju nočnú moru stelesnenú do reality. Teraz si ju dokoreňte životnou fóbiou. Nikomu sa ňou nepriznávajte - pokiaľ vám to ale nezacvakajú granty EÚ.

Zohreje sa nám atmosféra. To roztopí ľadovce. Odhalená pôda a morská hladina sa zahreje o čosi viac, čo by nebola tragédia, ale metán z permafrostu sa odparí do atmosféry a zohreje ju ešte viac. To vyvolá zosilnenú reakciu a domino efekt tým, že teplejšia atmosféra vyvolá viac požiarov, ktoré zasa zohrejú atmosféru, ktorá zasa všetko toto znásobí a ešte k tomu pridá efekty v podobe napríklad takých...

Stop. Celé je to hovadina. Masmediálna komunikácia a sociálna práca rátajú s efektom strašenia a nie vedeckým prístupom. Jakub Filo nám zasa nadelil svoju dávku predpísaného alarmizmu plateného z našich daní, hoci na článku tradične nie je pravda ani zbla. Poďme sa zasa pozrieť na pár čerešničiek článku.

„V jej centre totiž nebudú pre bežného človeka ťažko predstaviteľné koncentrácie oxidu uhličitého a Keelingové krivky alebo výpočty rastu radiačného vplyvu na štvorcový meter do konca storočia. V centre budú ekosystémy - živé organizmy - rastliny, zvieratá a ľudia - ich celé spoločnosti, štáty, mestá či jednotlivé rodiny.“

Ako vždy pri podobnom type príspevku je tu niečo, čo sa podobá na vedu (Keelingové krivky, v skutočnosti KeelingovE krivky s krátkym e). Ďalej notoricky potrebná miera alarmizmu (v centre budú ekosystémy a RODINY. Áno, aj vy a vaše mačiatka!).

„Wallece-Wells tento sled udalostí nazval kaskády.“

V skutočnosti je to David Wallace-Wells, ale budiž, že články z fondov EÚ nemusia spĺňať aspoň elementárne gramatické normy, pokiaľ dosiahnu potrebné méty alarmizmu. Wallace-Wells Nie je vedec, je to novinár. Nevravím, že nemôže mať pravdu a niektoré tvrdenie nemôže byť napriek tomu trefné...lenže nie je. DWW je ako každý klimapanikár pokrytec – síce kritizuje konzumnú spoločnosť, ale ako celoživotný obyvateľ New Yorku študoval v Chicagu (1100 km od NY) a navyše aj v Providence, Rhode Island, čo je polovica tejto vzdialenosti. Tipnem si, že to neprechádzal peši ani na chrbáte koňa a teda jeho uhlíková stopa bola vcelku vysoká. Samozrejme, to sa ale do rovnice nehodí a tento fakt teda s kamennou tvárou opomenieme.

DWW napísal bestseller. Nie nejaký, volá sa Neobývateľná zem. Ak ste o tej knihe nepočuli, vedzte, že toto „vedecké“ dielo z pera novinára vyvolalo taký shitstorm, aký by nevyvolala ani kniha školskej dochádzky Grety Thunbergovej. Kritiku zožala nielen zo strany vedcov, ale dokonca aj usvedčení podvodníci ako Michael Mann si o ňu utreli hubu ako panikárskom nonsense. DWW dokonca sľúbil, že v budúcom vydaní niektoré tvrdenia vynechá (rozumej: prestane si v takej miere vymýšľať).

Nie každý si Davida zobral na paškál. Viacerí si ho zastali...ale ani jeden nebol vedec. V podstate si ho zastali výlučne novinári. A Jakub Filo, tiež novinár. Ak vám rozum neberie, že niekto, kto je vedeckou verejnosťou zhejtovaný pod čiernu zem, môže byť citovaný v článku sme.sk ako vedecká autorita, nech sa obráti na redakciu. Rozmýšľam, či náš panikár Jakub nabudúce nebude citovať Bibliu ako autoritu ohľadom čipovania Slovákov, ako to robila jedna vtipná postava zo slovenskej politiky s najväčšími prsiami.

Takže nie, Wallace-Wellsove kaskády sú z kategórie sci-fi a dystopických filmov o zombie apokalypse. Čím horšie, tým čítanejšie. Poďme ďalej.

„Aj keď sa objavili tvrdenia, že jednou z priamych príčin vypuknutia občianskej vojny bola klimatická zmena a ňou spôsobené sucho a kolabujúce poľnohospodárstvo, tieto tvrdenia nedávny výskum vyvrátil . Napriek tomu je však kaskáda jasne viditeľná: sociálne napätie - vojenský konflikt - humanitárna kríza na Blízkom východe - utečenecká kríza na Blízkom východe a v Európe - rast politického extrémizmu v európskych krajinách.“

Vlastný gól, Jakub. Sýrskym spúšťačom bolo viacero príčin, ale medzi nimi nebola klimatická zmena avšak – boj proti klimatickým zmenám! Rýdzou zhodou okolností tou hlavnou iskrou povstania proti Assadovi bolo zdraženie potravín nad únosnú mieru. Lenže prečo potraviny zdraželi až tak, že sa od Maroka na západe až po Indonéziu na východe rozhoreli desiatky vojen, občianskych vojen, povstaní, genocíd a vypučali také bizarné hnutia ako ISIL a spol? Mohla zato klimatická zmena, ako sa tvrdilo? Spôsobilo tých pár stotisíc mŕtvych a milióny relokovaných oteplenie, ktorým nás Jakub a podobní doomsayeri kŕmia? Nie, v skutočnosti nárast cien potravín mohlo spaľovanie potravín vo forme bionafty v Európskej únii, ktoré mali za následok pokles zásob obilia v globálnom pohľade a tým pádom prudký skok svetových cien...kaskádový efekt, v ktorom akosi trápne Filo zabudol na úplne prvý dielik domina, teda ekoterorizmus a klimatický aktivizmus. Hups...

„Štyri milióny utečencov na Blízkom východe a milión utečencov smerujúcich do Európy môže byť nič v porovnaní s utečeneckou a migračnou krízou, ktorú môžu odštartovať udalosti zapríčinené klimatickou krízou - najmä lokálne záplavy, sucho, ním spôsobený hlad alebo stpanie morských hladín.“

Okrem tradičného preklepu si všimnite dve slová, inak najčastejšie zložky podobných článkov: môže byť a môžu. Ak prestaneš chodiť do kostola, môžeš zrazu začať chľastať, potom to môže prerásť do bezdomovectva, možno ťa prepustia z práce a nakoniec to môžeš dotiahnuť do toho, že budeš kvôli jedlu vraždiť – a to všetko preto, pretože si prestal chodiť do kostola!

„Organizácia Spojených národov, Medzivládny panel pre klimatickú zmenu aj Úrad vysokého komisára pre utečencov dnes pracujú s odhadom viac 200 miliónov klimatických utečencov v polovici storočia. Svetová banka banka v rozsiahlej analýze hovorí o 143 miliónoch klimatických utečencov v roku 2050.“



GIGO. Garbage in, garbage out. Dosaďte si do rovnice akékoľvek číslo vycucané z prsta a vyjde vám výsledok, aký ste chceli počuť. Chcete aby vám vyšla miliarda utečencov? Tak si dosaďte miliardu. Mimochodom, sám Jakub Filo to priznáva hneď v ďalšom odstavci: „Medzinárodná organizácia pre migráciu v analýze z roku 2019 priznáva, že odhadnúť konkrétny údaj o počte utečencov spôsobených klimatickou krízou je veľmi komplikované. Ponúka preto tri scenáre - dobrý, zlý a škaredý. V tom škaredom scenári bude žiť na miestach každý rok postihnutých záplavami v polovici storočia 160 miliónov ľudí a na konci storočia 420 miliónov ľudí.“ Ako Fico pred voľbami – milión tam, milión sem...

Lenže klimatickí utečenci mali byť realitou už dávno – a kde sú?

„V roku 2050 tiež môže 3,5 miliardy ľudí trpieť neistotou v zásobovaní jedlom z dôvodu klimatických zmien.“

Realita je taká,, že počet hladujúcich neustále klesá a klesať bude. Efektivita na hektár poľnohospodárskej pôdy stúpa celé dekády a doslova z roka na rok. Čoskoro bude na planéte osem miliárd ľudí – lenže dnes máme viac presýtených ako podvyživených krkov.

„Ďalšie ohnisko medzinárodného konfliktu môže vzniknúť v oblasti Kašmíru a indicko-pakistansko-čínského pohraničia, kde boj o zásoby vody a ohrozenie toku Indusu môže zväčšovať napätie už medzi aj tak odvekými rivalmi.“

Nie Jakub, v Kašmíre sa nebojuje kvôli následkom klímy. Kašmír je sporné územie, rovnako ako Krym, pásmo Gazy alebo Dárfúr. Aj druhú svetovú vojnu o pár rokov pripíšeme na vrub klimatickej zmene? Ak to zaplatí EÚ, tak asi hej...

„Do roku 2033 môže byť na pobreží Spojených štátov zatopených alebo ohrozených takmer 6500 kilometrov optických káblov a viac ako 1100 digitálnych sieťových uzlov.“

Aha. Tragédia. Digitálne uzly sú nepreložiteľné a neobnoviteľné, však?

Záver:

Predstavte si článok, ktorý by bral do úvahy prírodné zákony, realitu a emočne by bol vyzretý. Ako by vyzeral? Presne opačne ako toto a vlastne každé iné dielo Jakuba Fila. Nula litánií, nula negatívnych emócií, len fakty a overiteľné informácie. Ale viete si predstaviť aj to, že aj taký článok by EÚ svojimi fondmi podporovala?