Najlepší z najhorších svetov budúcnosti

Ďalšia litánia z dielne náboženského fanatika sa nám ukázala na sieti. Jakub Filo nesklamal ani teraz a dal nám marcovú nôšku z kategórie osobných nočných môr.

Predstavte si svet pred 1000 alebo trebárs 120 rokmi. Ľudia sú prevažne podvyživení, negramotní, plní parazitov, zubného kazu a neliečených zranení. Detská úmrtnosť je oproti dnešku neskutočná, násilie prekonáva naše predstavy. Ak máte dcéru, dosť možné, že umrie pri pôrode. Syn vo vojne alebo krčmovej bitke. Zdroje vašej zábavy hraničia s tým, či večer môžete alebo nemôžte zasvietiť – ak nie, proste sa rozprávajte s tými istými ľuďmi alebo choďte spať. 50 ročný človek na čiernobielych fotografiách z čias Rakúsko-Uhorska alebo prvej republiky vyzeral ako dnešný starec dlho po odchode do dôchodku.

A potom sa to začalo zlepšovať. Antibiotiká, zelená revolúcia, vymožitelnosť práva a osveta rok za rokom, krok po kroku, osekávali každý z problémov. Niektoré (podvýživa, detská úmrtnosť alebo úmrtnosť rodičiek) sme prakticky vyhladili, prinajmenšom v západných krajinách. Vzdelanie sme síce zodvihli takisto na takmer stopercentnú mieru, ale nároky narástli tiež a človek schopný iba čítať a písať je dnes de facto negramotný. Vojny v Európe a civilizovanom západe takmer nepoznáme, kriminalita je minimálna a šanca zomrieť násilnou smrťou je limitne blížiaca sa nule. Proste raj pre každého z ľudí, ktorí si zažili devätnáste storočie alebo čokoľvek predtým.

Ale pozor: podľa niektorých sme vlastne v najhoršom možnom svete. Svet a civilizácia smerujú do kytiek a dnešná generácia hazarduje s tými budúcimi. Sme proste nehodní planéty, ktorá je predsa taká romantická, dobrosrdečná a prajná.

Jakub Filo ako z verejných peňazí profesionálny lamentátor konštatuje: „Úprimne si však musíme povedať, že už dávno sme presiahli bod, od ktorého sme sa mohli vrátiť do normálu.“ Samozrejme, Jakub nemá za necht argumentov, prečo by sme mali v nejakom takomto bode byť. Ani jedna z predpovedí sa nikdy nepotvrdila a za modeláciami povedzme spred 20 – 30 rokov beznádejne a hanebne zaostávame. Bez výnimky.

„Ako však bude vyzerať svet, v ktorom nebude nič ako predtým?“ Ako vždy Jakub. Ako vždy.

Filo priznáva: „Komplexnosť problému klimatickej zmeny aj neurčitosti, s ktorými klimatické predpovede pracujú, vetvia budúci vývoj do obrovského počtu ciest. Z tých nie je možné vybrať tú jedinú zaručenú.“

Toto prízvukujú všetci klimaskeptici, o to trápnejšie je to, že klimapanikári na to notoricky zabúdajú a bohorovne vždy po nevyplnenej predpovedi vyrukujú s novou – veď nič sa samozrejme nestalo... Dajte nové granty; čím vyššie prachy, tým presnejšie predpovede ;)

„Na základe údajov piatej hodnotiacej správy Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu z roku 2013 vieme, že bez zásadných zmien činov smerujeme na konci storočia ku globálnemu otepleniu nad úrovňou štyroch stupňov.“

Jakub ako absolvent dosť podradného študijného odboru, ktorý nemá nič spoločné s vedou ako takou, zabúda nato, že predpovedí sú tisíce. Čo inštitút, čo klimatológ, čo klimatická konferencia, to iná predpoveď. Svojho času som si dal námahu a googlil som články ohľadom zmeny klímy – rozdiely boli od predpovedaných +8°C až po -8°C! Je ťažké sa netrafiť do tohto rozptylu – ale samozrejme, oficiálne „vedci sa zhodli“ na nejakom výsledku...

Nezhodli. Predpovede sa líšia ako stávky pri rulete. Jakub Filo vyslovene klame.

„Na základe často nejednoznačných modelov vedci, klimatológovia, biológovia a ďalší vyrátali, že hranicou, keď sme schopní ako druh - biologicky, ale najmä ekonomicky a spoločensky - ešte otepľovanie zvládnuť, je hodnota výrazne pod oteplením o 2°C v porovnaní s predindustriálnym priemerom.“

Čo je samozrejme nonsens, pretože človek prežije od Grónska po tropické pralesy. Poľnohospodárstvu sa lepšie darí v teplých oblastiach ako od južného Švédska vyššie – mimochodom, v tomto pásme ležia také gigantické, agronomicky nevýkonné krajiny ako Rusko, Kanada, východná Čína alebo Aljaška, teda desiatky miliónov kilometrov štvorcových jalovej pôdy, schopnej uživiť MILIARDY nových obyvateľov – ale až keď sa ZOHREJE!

„Pri oteplení o 1,5°C bude na konci storočia vystavených vlnám extrémnych horúčav aspoň raz za 20 rokov 700 miliónov ľudí, teda deväť percent svetovej populácie, pri dvoch stupňoch to bude 28 percent populácie, teda dve miliardy ľudí.“

Presne o tomto hovorím vyššie. Masmediálna komunikácia v Trnave a potom sociálna práca nerobia pre civilizáciu prínos. Technické a prírodné odbory už áno. Koncom storočia sa stane neuveriteľná vec – bude existovať klimatizácia! Aha, pardon, tá už existovala pred sto rokmi, takže sorry Jakub...

A teraz vážne: do konca storočia máme 80 rokov a je nie naivné, ale doslova trápne predpokladať, že ak by sa na územie Slovenska presunulo pásmo stredného Talianska (čiže asi rozdiel dvoch stupňov Celzia), pomrieme. Toto už hraničí s psychickou chorobou (alebo v Jakubovom prípade skôr s úplnou negramotnosťou v danej téme). Klimatizácia je už dnes pre priemerného Slováka niečo bežne dostupne – to ako vážne v stave, keď ceny techniky v pomere k zárobkom klesajú každým rokom, bude nejaká skrinka napojená na solárny panel v hodnote polovice mesačnej mzdy o trištvrte storočia sci-fi?

„Ako napísal český sociológ Stanislav Bíler, je to, ako keby sa k Zemi blížil veľký asteroid, v roku 2050 by ju mal na 96 percent zasiahnuť a vyhladiť polovicu života. Zrážke by šlo zabrániť s vynaložením veľkých zdrojov a zásadnej spoločenskej transformácie, ale začať sa musí hneď.“

Alebo skôr ako centrála Svedkov Jehovových, ktorí 13x predpovedali koniec sveta, ktorý nikdy neprišiel. Asteroid versus klimakríza sú diametrálne odlišné veci – kým jedno je presne sledovateľný objekt, ktorému môžeme prepočítať dráhu a prinajhoršom si časom nepatrne poopravíme dáta, klimakríza je umelo vytvorený konštrukt, kde predpoklady sú nastavené politicky a často sú v rozpore s fyzikálnymi zákonmi. Teda sa nedá v praxi od reality odraziť a zasiahnuť.

„Jeho prirovnanie má len jednu chybu. Asteroid je možné úplne od Zeme odvrátiť. Premrhali sme štyri dekády varovaní a klimatická zmena sa už odvrátiť nedá.“

Inteligencia hodná sociálnej práce. Klimatická zmena sa odvrátiť nedá Z PRINCÍPU! Východ Slnka, striedanie ročných období alebo evolúciu neodstránime...ale veď sociálna práca v Trnave...

„Aj keby sme dnes pripustili, že sa mýlime, čomu vlastne bráni súčasné vedecké poznanie, musíme nevyhnutne pracovať s tým, že máme iba jeden pokus. Lebo ak nás ten meteorit minie, môžeme si povedať, chvalabohu.“ Predstavte si situáciu, že máte rodinu a nejaký príjem. Keďže ste psychicky labilný ako náš už konečne bývalý minister zdravotníctva, každý mesiac tretinu prostriedkov premrháte napríklad na vešticu, hracie automaty alebo nový, drahý ruženec. Lebo veď čo, keď vyhráte v automatoch, budete poznať budúcnosť alebo Boh sa zľutuje, tak sa budete mať lepšie, nie?

Lenže takto to nefunguje. Vy nemáte neobmedzené prostriedky, že si môžete dovoliť každý mesiac dva litre v automatoch alebo na cirkevné odpustky. Váš rozpočet je obmedzený, konečný. Každé Euro vyhodené von oknom na vaše psychózy je premrhaným Eurom. Vašim deťom nepomôžete vo vzdelaní, nezaodejete ich, nenakŕmite sekerou v herni alebo novým ružencom. Miliardy USD hodené na pomyslené hrozby sú stratenou príležitosťou na boj s tými reálnymi, vyčísliteľnými, merateľnými. Dajte dolár na drahšiu elektriku z fotovoltaiky –ale tento dolár mohol zachrániť vyhladované dieťa v Somálsku. Dotujte bionaftu – ale presne týmto spôsobom zbavíme ročne pár desaťtisíc obyvateľov obilia a zeleniny. Zdaňme dieseláky – ale tým pádom z ekonomiky zmiznú ďalšie miliardy USD, ktoré mohli byť preinvestované rozumným spôsobom (mimo politikov).

Ale toto Filovi nedochádza – a ja sa len pýtam, či je to nedostatočným vzdelaním alebo naopak prílišným výpalným z fondov EÚ.