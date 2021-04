Kríza inteligencie, nie kríza klímy

Vonku začala konečne jar. Nielen vypučali snežienky a vyleteli včely, ale ozvali sa prví proroci klimapropagandy. Či majú pravdu a či len typicky trieskajú do vetra, ukážeme si v tomto blogu.

V Bangladéši sa odsťahovalo kvôli záplave jedno dievčatko. Ono ich možno bolo viac, lenže načo vám v článku dať presnejšie fakty, ako napríklad porovnanie, či záplavy boli v danej krajine aj predtým alebo či majú povodne klesajúci alebo rastúci trend. Načo. Proste jedno dievčatko sa kvôli záplave muselo odsťahovať, spalo pod fóliou a nemala dvere.

Autorka (Michaela Žureková) nám nezabudne prízvukovať, že mnohé krajiny sa stávajú kvôli klimatickej zmene neobývateľné.

https://zena.sme.sk/c/22629126/hrozi-im-nasilie-sexualne-vykoristovanie-aj-smrt-klimaticka-kriza-dopada-na-zeny.html

Naozaj? Bangladéš je jednou z najhustejšie obývaných krajín (najhustejšia z tzv. veľkých krajín) a má ôsmu najväčšiu populáciu. Od sedemdesiatych rokov, kedy sa akosi začalo namiesto Boha obávať klimatickej zmeny, presne tej, ktorá tu je už 4,6 miliardy rokov, sa populácia zvýšila zo 70 miliónov na 170 miliónov. Podľa Žurekovej je takýto vývoj následkom neobývateľnosti Bangladéše...

Asi nevadí...

Všetko bude iné, ale pozor, najmä pre ženy! Aspoň tak to Miška vraví a človeku sa zastaví rozum, prečo to tak akože má byť. Ak vám povodeň zoberie dom, presťahovať sa musí tak ženská ako aj mužská populácia domu – aspoň na Slovensku chlapom teda žiabre nerastú. A samozrejme, to že v Bangladéši sú ženy ohrozené útokom nadržaných chlapov, je klimatická zmena. Ako inak. Nebyť zmeny klímy, ženy v Bangladéši budú nosené na rukách.

Americkí vedci zistili

Americkí vedci zistili, že bežný človek má väčšiu tendenciu veriť novinovému článku, ktorý začína slovným spojením „Americkí vedci zistili.“ Toho sa chytili aj novinári v sme.sk, ktorí musia každý pavedecký, na vlastných domnienkach založený článok podtrhnúť krátkou vsuvkou, kde nejaký slovenský klimatológ (zväčša tí istí) povedia nejakú z kontextu vytrhnutú, neinformatívnu vetu (zväčša tú istú). „Klimatická zmena sa prejaví aj u nás a už čoskoro. Bude horšie, lebo bude teplejšie. A bude teplejšie, lebo oxid uhličitý.“ Samozrejme, žiaden dôkaz, len modlitba, dúfanie, zbožné želanie.

Pavel Matejovič preto ako správny americký vedec tvrdí: „Dôsledky klimatickej zmeny sú čoraz citeľnejšie aj u nás, prejavujú sa najmä zvýraznením extrémnych prejavov počasia, ako sú suchá, prívalové povodne, vlny horúčav či silné búrky,”

Nie sú. Nemáme väčšie škody ako pred rokmi, trebárs za Gottwalda alebo Husáka. Rozhodne sú menšie ako v časoch Masaryka alebo Rakúska-Uhorska. Nemáme ani zďaleka toľko mŕtvych v dôsledku klímy, hoci populácia je oproti prvej svetovej vojny násobná.

Matejovič pokračuje: „Pred tridsiatimi rokmi sme mali u nás inú klímu ako dnes, ktorú si súčasná mladá generácia už nemôže pamätať.“ Americký vedec tvrdí dve veci, ktoré sú úplne zjavné: mladí ľudia si nemôžu pamätať roky pred ich narodením (Matejovič bude nominovaný na Nobelovu cenu) a pred tridsiatimi rokmi bola klíma, mimochodom, už štyri a pol miliardy rokov meniaci sa, dynamický systém, iná.

OK, to už sú Nobelove ceny dve. Zabudol dopísať, že v zime zvykne mrznúť a v lete nie. Tri Nobelovky nemala ani Maria Sklodowska – Curie.

„Obdobie civilizačnej prosperity sa skončilo a začína sa obdobie civilizačných hrozieb,“ hrozí nám Matejovič katastrofou. Nechápem prečo, keďže svetová populácia, násobne vyššia ako pred 50 rokmi, je bohatšia, menej zraniteľná voči výstrelkom živlov ako bola kedykoľvek predtým. Samozrejme, náboženské sekty vždy strašili najbližšou dobou, pretože práve teraz, už-už má prísť Satan a zmiesť nás z povrchu sveta. Kedysi sa takýto ľudia označovali ako veriaci – dnes sú to znepokojení aktivisti.

„Objavila sa náhle a nepredvídateľne,“ vraví nám Matejovič nečakanú vec. Predtým ako sme mali spaľovacie motory totiž pandémie chodili so zvonením, ohňostrojom a selektívne – aspoň toto mi z toho vyplýva.

„Dôsledky klimatickej zmeny výraznejšie pociťujú obyvatelia takzvaných tretích krajín, kde množstvo ľudí žije v chudobe alebo sú závislí od poľnohospodárstva.“ Práve tu sa dá krásnym spôsobom odlíšiť vedec od falošného proroka. Rozvojové krajiny produkujú nielenže viacej potravín v absolútnych hodnotách, ale dokonca aj na hlavu. Čoraz viac krajín je potravinovo sebestačná, pričom mnoho z nich patrí práve k husto zaľudneným, obrovským krajinám. Ak sa klimatická zmena prejavuje tým, že čoraz menej ľudí hladuje, tak vďakabohu za ňu.

Vyžente ženy muklovať na polia!

Žureková celú myšlienku zaklincuje: „Aj podľa UN Women (Organizácia Spojených národov pre rodovú rovnosť a posilnenie žien) extrémne horúčavy, zvyšovanie hladiny morí a oceánov a výkyvy počasia nepomerne viac zasahujú ženy, než mužov.“

Fúha. Toto nepotrebuje akýkoľvek komentár. LGBTI organizácia by určite zistila, že ohrozenejší ako ženy sú transsexuáli.

„Napríklad v roku 2004 počas ázijského zemetrasenia a cunami tvorili ženy takmer tri štvrtiny obetí. Mnohé z nich zostali uviaznuté v domoch, zatiaľ čo väčšina mužov bola v tom čase vonku.“ Skvelé. Ak by prišlo krupobitie, viac dotlčení by logicky boli muži. Toto tvrdenie Michaely len nádherne dokazuje, že tieto rodové štúdie sú čímkoľvek, len nie užitočným mrhaním peňazí. Človeku sa rozum zastavuje – ak nejaký má (mierené na autorku).

„Ženy sú v nevýhodnejšej pozícii aj v súvislosti s vlastníctvom. Hoci v rozvojových krajinách tvoria viac ako 40 percent pracovnej sily v poľnohospodárstve, vlastnia iba 10 až 20 percent pôdy. Tá je pritom kľúčovým zdrojom potravy.“

Takže žena, ktorej muž 12 hodín denne hrdlačí na roli, kým žena kojí doma, je v nevýhodnej pozícii? Čo sa nedozviem... Autorka asi skôr nepochopila to, že muž je živiteľom rodiny a preto ohrozená je skôr rodina, ktorá nemá pôdu, ako rodina, ktorá pôdu má. Z tepla bratislavského paneláku sa ale asi dobre mudruje o sudánskej pôde.

„Ukázalo sa, že ženy mali počas nich vyššiu pravdepodobnosť úmrtia, než muži. Dôvodom podľa autorov môžu byť sociálne podmienky – napríklad, že staršie ženy žijú samy.“ Práve toto tvrdenie ma prinútilo vygoogliť si vzdelanie autorky Mišky. Nie je totiž možné, aby príčetný, vysokoškolsky vzdelaní človek napísal takúto donebavolajúcu blbosť.

Miška, prezradím ti šokujúcu vec. Potrebuješ na to desať vysokých škôl, aby si to pochopila. Dávaš pozor?

Ženy sa dožívajú vyššieho veku ako muži, preto je väčšia pravdepodobnosť, že nájdeš osemdesiatročnú vdovu ako osemdesiatročného vdovca.

Tramtarará, hudobná redaktorka rádia Devín. Klimatická zmena.

Mene, tekel, Michaela

Zrátané a spočítané, celý článok Michaely Žurekovej je skutočne brilantným dielom. Presne takto sa žurnalistika nerobí. Miška nám nielen nechápe princípom ch zmien, ona má medzery v elementárnej logike. Sedliacky rozum nula bodov. Je tragédiou, že dnešný genderový ošiaľ popiera práve logiku. Ženy majú odjakživa menštruáciu, dospievajú skôr, sú v priemere menšie a ľahšie ako aj fyzicky slabšie, rodia deti a majú menopauzu so svojimi negatívnymi sprievodnými javmi, žijú dlhšie a počas materskej menej pracujú v pôvodnej práci. Je to logické a bolo to takto vždy a pravdepodobne to tak vždy bude.

Ale preboha, majme príčetnosť a aspoň zvyškovú logiku a nehľadajme za tým klimatickú zmenu, diabla alebo čokoľvek iné.