Milión krokov modernej klimatológie

Všimli ste si počas veľkonočného íkendu ten zlom? Dosiahli sme kritické hodnoty CO2 v atmosfére! Ak nie, nevadí, nič také tragické sa zas nestalo.

Prestavte si, že sa vyberiete na pochod dlhý milión krokov. To je u dospelého muža asi 1000 kilometrov, teda asi ako vzdialenosť z Bratislavy do prielivu La Manche. Vyrazíte zo Šafárikovho námestia. Predstavte si zároveň, že z toho milióna krokov spravíte niečo vyše štyristo. Vyrazíte na severozápad, necháte za sebou Šafko, Generálnu prokuratúru a prídete na začiatok Kamenného námestia, k bývalému Prioru. Tu sa zastavíte a zhodnotíte, ako ďaleko ste z toho tisíckilometrového úseku stihli prísť.

Ak vám zodvihlo pri tejto predstave kútiky, predstavte si, že presne takto argumentujú klimatológovia pri koncentráciách CO2 v atmosfére.

https://tech.sme.sk/c/22633132/oxid-uhlicity-v-ovzdusi-prekonal-nebezpecnu-hranicu.html

Renáta Zelná nezostala nič dlžné svojej povesti vedeckého ignoranta a dodala nám ďalší článok hoden eurofondov. Konkrétne nám hovorí, že hladina CO2, tohto superdôležitého plynu, dosiahla kritické množstvo. A vie to dokonca presne – stalo sa to minulý víkend!

Pripomína mi to tú skvelú scénku z Járy Cimrmana, kde Zdeněk Svěrák ukazuje Ladislavovi Smoljakovi na severnom póle výhody tohto miesta: „Ideš na sever, pořád na sever – a ideš na jih!“ „Ukažte – vopravdu!“, všimol si Smoljak a obecenstvo sa váľa rehotom.

Takže cez víkend sa stal ten neuveriteľný zlom našich životov a koncentrácia oxidu uhličitého dosiahla hranicu, kedy je zrazu koniec. Fúha. Všetci sme si to všimli, že zrazu sa stalo niečo neobvyklé, však?

V skutočnosti sa márne svojimi blogmi snažím vysvetliť škrabákom zo sme.sk, že 420 ppm (particles per million) CO2 vo vzduchu je blízko rekordným hodnotám – ale tým dolným.

Reálne, pani Zelná, je priemerný historický obsah CO2 v atmosfére možno na desaťnásobku. Ak si sledované obdobie skrátime na obdobie vyššieho života, tak možno štvor- až päťnásobku. Zelná má pravdu, že pred dvesto rokmi boli levely na 280 ppm, ale samozrejme ako osoba bez prírodného vzdelania neuvedie, že to boli rekordne nízke hodnoty a obdobie katastrofálnych hladomorov. Načo. Zato fondy nedostane.

Americkí vedci zistili. Znova.

Zelná cituje tradične nejakú americkú vedkyňu. Tá samozrejme nám nepovie nič nové, len starú známu pravdu, že CO2 je skleníkový plyn. OK, to sme vedeli už na základnej. Pani Marvelová nám nedodala ale ani za necht informácií, či ten prírastok je dobý, zlý, pomôže, uškodí, čo je zásadný alebo bezvýznamný. Ak si dám túto čerešňu, budem zasýtenejší ako bez nej. Asi toľko k výpovednej hodnote jej citácie.

Keďže sa o túto tému zaujímam a meno Kate Marvel som predtým nepočul, skúsil som si pogoogliť, kto to vlastne je. Zistil som, že síce pani robí pri NASA, ale zaoberala sa vplyvom oblakov na klimatické zmeny. To je presne ten sektor klimatológie, kde ani miliardy dolárov z prostriedkov daňových poplatníkov nevedeli dokázať, či oblaky vplývajú pozitívne alebo negatívne na zmeny klímy. Inými slovami, či viac oblakov klímu oteplí alebo ochladí. Predpokladám, že Kate si dobre zarobila, keď už ona ani jej team nezabezpečili vôbec nič.

Keď nevieme ako, ale chceme čo.

Zelná nám dáva katastrofickú, pochmúrnu predpoveď na rok 2060 (to je o 40 rokov, kedy ja aj autorka článku budeme asi za horizontom): budeme mať dvojnásobok CO2 oproti predindustriálnej ére. To môže značiť oteplenie o 3 stupne alebo aj viac.

Je zaujímavé, že tam, kde dvakrát vložím neurčitosť, dám zároveň presné číslo (ktoré je inak úplne v rozpore s dvomi stupňami do roku 2100, ktoré sa udáva najčastejšie ako hrozba oteplenia). Neviem síce, koľko sused zarobí, ale aj keď podľa sociálky mu vychádza tisíc Eur mesačne, ja si myslím, že to bude dvetisíc alebo aj viac – síce neviem, ale možno to tak bude. Tipujem.

Samozrejme, Zelná nám tradične ani náhodou nedala argument, čo ten dvojnásobný nárast bude značiť. Keďže v histórii sme zažili ako civilizácia teplejšie obdobia a zhodou okolností sa nám vtedy darilo najlepšie (rímske cisárstvo, raný stredovek), predpokladám, že nič. Ale to už nečakajme od žiadnej sekty, tobôž nie od klimapanikárov.