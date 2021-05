Vesmírny odpad alebo nebotyčná blbosť?

Pozor na vaše cestovanie do práce. Použite bicykel, inak by vám na hlavu mohla spadnúť medzinárodná vesmírna stanica ISS.

A po dlhej dobe máme nový článok na vedeckej úrovni Adamovho rebra a celosvetovej potopy.

https://svet.sme.sk/c/22664655/klimaticke-zmeny-mozu-ovplyvnit-aj-mnozstvo-vesmirneho-odpadu.html

Už stýkrát si zopakujme pár faktov: pred 200 rokmi mala naša atmosféra 280 čiastočiek oxidu uhličitého z milióna molekúl atmosféry. Medzitým to narástlo na cca 420 (zhruba o polovicu) a stále sme hlboko pod dlhodobým priemerom, ktorý sa pohyboval väčšinou na štvorciferných číslach. Otázkou je, koľko percent z tohto nárastu je ľudský prírastok (teda výsledok priemyslu) a koľko prirodzený prírastok preto, pretože prirodzene ohriate oceány (mimo ľudský príspevok) uvoľňujú zo svojich útrob miliardy ton CO2. O to tu teraz nejde. Ide o to, čo tá zmena, toľkokrát v minulosti opakovaná jedným aj druhým smerom, dokáže. A že teda dokáže veľa (v hlavičkách negramotných novinárov).

Avšak je tu ťažký trapas: otepľovanie atmosféry dve dekády zaostáva (čoraz viac) za vysnenými vlhkými snami parazitov známych inak ako klimatológovia. Po zúfalo chladnom, prakticky zimnom marci, apríli a začiatku mája (a v podstate aj druhej polovici) sa ľudia už globálnemu otepľovaniu smejú. To, čo nám príživníci papagájovali tridsať rokov – žiadna zima, veľmi rýchla jar a potom dlhé, brutálne horúce leto – sa bežný človek s aspoň elementárnym prehľadom prírodných vied nad týmito poverami ani nepozastaví. Lyže sú stále bežnou vecou, klimautečenci sa rovnajú Messnerovmu Yettimu (všetci o ňom počuli, ale on vie) a holandská vláda odmietla navyšovať pobrežné hrádze, ktoré sa začali budovať ešte v časoch storočnej vojny. Treba zaujať niečím novým.

A tu zrazu vám dajú šokujúce info: kvôli narastajúcemu obsahu CO2 bude atmosféra menej hustá, čo naruší horenie trosiek kozmických zariadení v nej! Človek sa síce nedokáže spamätať z tohto šoku, že ako môže emisia vášho Volkswagenu dosiahnuť na orbitálne sondy alebo zvyšky kozmických nosičov, ale to si nepripúšťajte k srdcu. Problém nie je v prijímači ale vo vysielači.

Dokonca mne osobne nedáva zmysel ani to, ako môže redšia atmosféra (ktorá teda podľa všetkého siahať vyššie) menej brzdiť obiehajúce predmety. Človek by povedal, že naopak – čím vyššie je nejaký odpor vo forme vzduchu, tým skôr nejaký kliniec začne brzdiť. Či sa mýlim?

Navrhujem súťaž o čo najväčšiu bizarnosť. Podmienkou je, že výsledok musí byť veľmi panikársky, trafený a celkovo musí odporovať logike.

Som tesne poobede, počas jedla a kávy som sa o tomto hoaxe bavil s pár vysokoškolsky vzdelanými kamarátmi. Okrem výbuchov smiechu mali niekoľko veľmi horúcich kandidátov, ktoré úspešne konkurujú tomuto článku.

Kvôli oxidu uhličitému bude pribúdať zemetrasení a výbuchov sopiek (na to som kamaráta uzemnil, že táto zhovadilosť už bola oficiálne prezentovaná pavedcami zvanými klimatológovia). Rátam to ale ako jeden z nápadov. CO2 v atmosfére prebudí v génoch živočíchov pudy z hlbokej minulosti a vtáky začnú mutovať na raptorov Prebudí sa King Kong a Godzilla Zmeníme sa na zombiekov

Pre nás bolo najväčším ohrozením 5. Vyššia teplota negatívne ovplyvní potenciu mužov a staneme sa neplodnými.

Čo je vaším favoritom a čo očakávate zo sekcie sme.sk menom paveda a sci-fi poviedky nabudúce?