Oteplilo sa do mínusu (Ad: Svetová meteorologická organizácia)

Ako sa povie tomu, keď predpovedáte nárast o 2°C a ono sa neoteplí vôbec? Ešte väčší nárast, ako sa myslelo.

Pred 20 – 30 rokmi sa predpovedalo na tretiu dekádu katastrofálne oteplenie so všetkými hororovými následkami pre civilizáciu – sucho, hladomor, chudoba, rozvrat celých krajín, gigantická migrácia, ktorú svet nezažil od stredoveku, krok späť v každom meradle. Prešla štvrtina, prakticky už skoro polovica storočia, kedy sa s oteplením začalo strašiť a opak je pravdou. Nekonečné zástupy klimatických, podvyživených imigrantov sú v nedohľadne, pretože krajiny tretieho sveta sa majú čoraz lepšie a namiesto pandémie podvýživy máme pandémiu obezity a kardiovaskulárnych chorôb (kvôli nadvýžive). A len na okraj – istá časť z toho je dôsledok toho, že v atmosfére je viac CO2 ako nosnej látky pri výžive poľnohospodárskych plodín, a takisto kvôli stabilnejším, vyšším teplotám ako pred stovkami rokov.

Za posledné dekády sa citeľne zlepšila možnosť merať globálnu teplotu. Pribudli meteorologické, oveľa presnejšie stanice v rozvojových krajinách, satelity sú lepšie a je ich viac ako v časoch prvých klamatológov v 70. rokoch. Nemyslím si, že spôsob merať globálnu teplotu sa v najbližších rokoch kvalitatívne výrazne zmení. Znova pribudnú ďalšie stanice, možnosť merať teplotu a zrážky niekde v horských alebo arktických oblastiach, ale rapídny, skokovitý prerod asi už nezažijeme. Dnes sa nikto nemôže vyhovárať nato, že tá – ktorá stanica má iba ortuťový teplomer a zamestnanec zaspal alebo bol týždeň v horúčkach, a teda nemohol merať presnejšie. Dnes máte v každom okamihu dáta presné na stotinu stupňa z desaťtisícok staníc od pólu k pólu.

Ale to nevadí. Klamatológia je dynamická, moderná disciplína, ktorá dokáže rovnako ako astrológia prekvapiť v každej sekunde a každým článkom. Najnovší šok sme zažili práve v týchto dňoch, kedy sme zistili, že ono je vlastne teplejšie, ako sa doteraz meralo na desaťtisícoch svetových high-tech staniciach. Síce nevieme prečo, to článok samozrejme nehovorí, ale dôležité je, že sa začalo merať presnejšie.

Ja teda neviem, či k dvom desatinným miestam pridali ešte tretie, aby sme zistili, že doteraz nebolo v Hurbanove v piatok na poludnie 28,37°C ale 28,374°C, v každom prípade mi to vyvolalo veľký, ironický úsmev na tvári.

A ešte pár postrehov z tohto paškvilu: WMO predpovedá 40% šancu, že teploty do piatich rokov presiahnu 1,5°C nárast oproti stavu pred priemyselnou revolúciou.

40%. Keby som svojim klientom (pôsobím vo finančnom sprostredkovaní) predpovedal 40% šancu zhodnotiť svoje peniaze alebo šancu, že budú schopní splácať svoju hypotéku, tak umriem ako SZČO od hladu. Hoďte si mincou a máte presne o desať percent lepšiu pravdepodobnosť ako to, čo nám tvrdí WMO!

Samozrejme, WMO zabudla povedať, že pred priemyselnou revolúciou tu bola malá doba ľadová, teda niečo, čo rozvrátilo civilizáciu a vyvolalo dejinné konflikty, hladomory a epidémie, ktoré si vyžiadali smrť desiatok percent európskej populácie. WMO to skrátka „zabudla“ povedať...

„Zo správy WMO vyplýva, že každým rokom od súčasnosti až do roku 2025 sa priemerná teplota môže zvýšiť o minimálne jeden stupeň Celzia. Odborníci tiež predpokladajú, že najmenej jeden z rokov v tomto období bude (s pravdepodobnosťou 90 percent) vôbec najteplejším v histórii meraní.“

Možno som toto len zle pochopil, ale mne z toho vychádza, že v roku 2025 budeme mať o päť až šesť stupňov viac? Neviem, nejako mi to nevychádza – v rokoch 1860 – 2021 nárast o 1,5°C, 2021 – 2025 plus 5°C?

P.S.: Čo si myslíte, WMO a redakcia sme.sk sa vám ospravedlní v roku 2025, že sa nič také neudeje? Alebo sa len pokrčí plecami ako vždy, keď veštenie z čajových usadenín nevyjde, a povedia „Hups, sme sa pomýlili, dnes máme lepšie algoritmy a počítače ako v roku 2021: bude to v roku 2035“?