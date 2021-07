O náhodách a dokonalom konsenze v klimatológii

Ako sme si stihli všimnúť, stávajú sa rôzne náhody. Pred voľbami náhodou unikne nejaké trápne naaranžované video, kde sa síce všetci tvária ako keby nič, ale pri odhaľovaní prezidenta Kisku sa trápne pozerajú do skrytej kamery.

Ruskí turisti sa náhodou objavia v čase dvojnásobnej skoro-vraždy v Salisbury pozrieť si miestny gotický skvost, ale náhodou netrafia, hoci je to najvyššia katedrála na sever od La Manche a Salisbury je mestečko. Skutočnou náhodou sa objavia v mieste, kde sa skrýva ruský špión, náhodou cestujú na falošné pasy a náhodou ich spozorujú v mieste českého muničného skladu, kde náhodou v ten deň explodujú stovky ton munície určené pre ukrajinskú armádu. Proste všetko je náhoda.

Preto sa nedá čudovať ani to, že náhodou unikla správa poradnej komisie pri OSN. Má neuveriteľných štyritisíc strán, čo je objem textu, za ktorý sa nemusí hanbiť ani Wikipédia. Sme.sk sa tohto dokumentu ako vždy chytilo a namiesto solídnej novinárčiny nám zasa naservírovalo poplašnú správu, za ktorú by sa nehanbili ani na v newyorskom Warwicku*.

Poďme odviesť trocha práce za novinárov platených z našich daní a Piana.

Najhoršie len príde

Ako každá sekta, aj klamatológia sa prejavuje najmä tým, že to najhoršie ešte len bude. Ropa sa síce neminula, celosvetový hladomor nenastal, klimatickí utečenci, toľkokrát omieľaný médiami, sú neznámym pojmom, a ani jedna z tuctov či stoviek predpovedí nevyšla, ale pamätajte si: súdny deň je blízko! Autorka článku, stará známa Renáta Zelná, si nedala ani toľko práce, aby nás konfrontovala s úspešnosťou predikcií z poslednej hodnotiacej správy z roku 2014. Tú síce zverejnili už pred 7 rokmi a Zelná ju spomína vo svojom novinárskom veľdiele, ale načo fakty a aspoň snaha o priblíženie predpovedí a reality?

Každá sekta burcuje naše nervy a emócie. Klamatológia nie je iná a aj tu samozrejme nemôžme apelovať na naše životy, ale na životy našich detí a vnukov. Nevadí, že predpoveď z októbra na nasledujúcu zimu väčšinou do marca neplatí, priemerný klamatológ vie úplne presne, ako bude o tridsať, päťdesiat alebo sto rokov.

Zelnej nepríde čudné nekriticky spomenúť ani rozšírenie chorôb, hoci už tak tridsať rokov viem, že choroby (mimo civilizačné, ktoré nemajú s klimatickými zmenami nič spoločné) sú na rapídnom ústupe a s výnimkou aktuálneho Covidu-19 (ktorý nemá taktiež s klímou spoločné nič) a epidémie Eboly (ktorá bola lokalizovaná na miesto jej výskytu a tiež nemá nič spoločné so zmenou klímy) sa neudialo nič celé stáročia. Tým pádom posledné, nepriaznivou klímou podmienené epidémie sa odohrali pred 200 rokmi – čuduj sa svete, epidémie cholery boli veľmi bežné a podstatne smrteľnejšie ako covid či Ebola, ale boli naviazané na chladnejšie podnebie ako je dnes! Ale už zajtra uvidíte...!

Zelná samozrejme nezabudne spomenúť horúčavy v Arktíde, pričom ale zatajila, že sa o žiadne horúčavy nejedná, len o mierne zvýšený, krátkodobý výkyv.

„Desiatky miliónov ľudí budú v roku 2050 trpieť dlhodobým hladom,“ píše Zelná. Ja len doplním, že oproti posledným stáročiam, kedy dlhodobým hladom trpeli priemerne stovky miliónov ľudí, to je gigantický úspech J

Rastúce hladiny morí ohrozia stovky miliónov ľudí, píše ďalej naša Renátka. Nuž, neohrozia. 2udia nie sú mangrovy, že keď hladina stúpne, mangrovy zatopí a uhynú. Ľudia sa sťahujú sem a tam, takže rastom morí bude ohrozených presne NULA ľudí. Mestá ako Benátky, Miami alebo Alexandria môžu vynaložiť miliardy dolárov na protipovodňové opatrenia (klesajúce Benátky to budú musieť spraviť bez ohľadu na zmeny hladiny), ale príklad zo stredovekého Nizozemska nám ukazuje, že sa to dá aj za pomoci oslíkov, lopát a veterných mlynov, o to ľahšie za pomoci spaľovacích motorov, GPS a elektriky.

A teraz prerušenie vysielania: ako sa povie, keď síce neviete, čo sa stane ani kedy sa to stane, ale bude to ešte horšie ako vravíte? Ak si myslíte, že to je nejaký náboženský pojem v štýle súdneho dňa alebo Armageddonu, mýlite sa. Volá sa to klimatický bod zlomu, strašne dobre sa to používa všade a je to totálny nezmysel. Zasa a znova z daní platení „vedci“ strašia niečím, čo sa nikdy v histórii nestalo, hoci minulé udalosti boli rýchlejšie, prudšie a drastickejšie ako posledných 150 rokov. Zelná samozrejme nie je platená od chápania ňou písaného článku ale od jeho napísania, takže nejaké vysvetlenie k tomuto pojmu bez hlavy a päty nečakajte, nedostanete ho.

Čím viac pripomienok, tým viac ADIDAS

Štyritisícovú správu, samu o sebe zjavne plnú nezmyslu, alarmizmu, pavedeckých tvrdení a tendenčne, vopred požadovaných výsledkov, komentovali neuveriteľných 127.000x! Ak by ste si to nevedeli predstaviť, 4000 strán formátu A4 má približne toľko riadkov! Neviem, či správa sama o sebe má nejaký zoznam použitej literatúry, abstrakty alebo podobné apendixy, ktoré sme hojne museli používať na VŠ pri písaní diplomovky a ktoré zabrali viac času ako výskum samotný. Ak by to tak aj nebolo, tak vychádza mi z toho, že správa IPCC má jednu pripomienku na každý jeden riadok! Z toho mi zasa vyplývajú tri možnosti:

a) je to tak extrémne zle napísaná správa, že doktor Járay a jeho blúznenia sú oproti tomu Encyclopediou Brittanicou,

b) do každého preklepu alebo hovadiny sa obul každý zúčastnený, pretože mu to klalo oči; autori správy sa tým chvália a berú to ako silnú stránku diela,

c) správa je takým nezmyslom, že sa k tomu dokáže vyjadriť hocikto a keďže to platí OSN, každý doktorand z každej treťotriednej univerzity z Bhutánu to nadržane využije.

Nech je pravdivá ktorákoľvek možnosť, ani jedna v konečnom dôsledku nie je lichotivá. Einstein nedostal Nobelovu cenu preto, pretože sa k nemu vyjadrovali desaťtisíce no-name oponentov; Flemming nevynašiel antibiotiká pripomienkovaním každého riadku, ktorý jeho team napísal za sedem rokov. Najlepším feedbackom IPCC a celej klamatologickej komunity by bolo zverejnenie nerevidovanej správy z roku 2014 s tým, že si dnešné dáta porovnáme s vtedajšími veštbami. Prínosnosť celej byrokratickej, pavedeckej mašinérie by sa ešte len vtedy prejavila v celej nahote ako Andersenov kráľ.

Na záver pár postrehov z diskusie pod článkom

Reakciu píšem oneskorene, preto s radosťou čítam viac ako stovku komentov čitateľov. Zaujalo ma pár bodov:

„To, čo sa deje dnes bolo už prepočítané v Club of Rom v 1968“ Nie, nebolo. Rímsky klub je niečo ako môj kamarát – tiper. Nikdy nevyhral ani cent, ale tipuje ďalej a ďalej pumpuje do zápasov stovky Eur ročne. Raz to musí vyjsť a ja mu to neberiem – sú to jeho prachy. Áno, jeho. To je rozdiel medzi Rímskym klubom, IPCC a redaktormi Sme.sk na druhej strane. Tí svoje stávky nerobia za svoje prachy.

Známa postavička a autor dosť vtipných, o to menej odborných blogov píše: „Také bludy sú aj na teba dosť veľa. Klimatológia, ktorá napriek tvrdeniu pána Dérera je veda, nestojí ani na Mannovi, ani na Hansenovi, Keby sa aj vymazalo všetko čo oni dvaja napísali, stále by toho ostalo ešte dosť.“



Nuž, Mann a Hansen ako usvedčení falzifikátori a defraudanti napísali toho akurát tak dosť. Problémom je to, že nič nebola pravda, ostatne, kvôli tomu boli stíhaní.

„Tak ako je ľuďom jedno, že doteraz zomreli 4 milióny ľudí na pandémiu a proste sa nedajú zaočkovať, tak isto im bude jedno, že zomrie 400 miliónov v dôsledku klimatickej zmeny“, načo niekto vtipne napísal jediné, čo sa dá nato napísať: „je to vola bozia aby to tak bolo, chlora salara buanda!“

No a na rozdiel od nadšených blogerov kovalčíkovského typu je tu aj jeden erudovaný názor z praxe. „Číre šialenstvo. Prežitie na našej planéte azda najviac ohrozuje ľudská hlúposť a domýšľavosť. Nikto nedokáže vypočítať, aké majú byť tie "systémové" zmeny, ktoré musí ľudstvo uskutočniť. Jedná sa o nekonečnú reťaz nepredvídateľných dôsledkov a následkov, kde ľahko môžeme napraviť jednu vec, aby sme zároveň pokazili desať ďalších. Nakoniec možno podstatne viac ľudí umrie na následky obyčajného hladu ako kedysi v polpotovskej Kambodži ako tých tornád... Jediná cesta je opatrné a postupné prispôsobovanie sa novej situácii a nie bezbrehý alarmizmus. Nesmieme sa tak ľahko vzdať overených a fungujúcich vecí a vrhnúť sa bezhlavo do nebezpečných dobrodružstiev.



Tých 57000 či 70000 pripomienkujúcich expertov sú taktiež šialené čísla. Odhadujem, že dnes je celosvetovo v takej teoretickej fyzike zhruba tisíc odborníkov, ktorých úsudku by som dôveroval (tj. nechal by som sa od nich operovať, keby boli lekármi...) Tých tisíc odborníkov by nemohlo spolu napísať článok, na ktorom by sa všetci dohodli. Nedá sa to, lebo každý vie iba niečo a stálo by to obrovský čas pochopiť part hraný každým z tisícky kolegov a navyše to všetko zladiť. Takto veci naozaj nefungujú. Poznanie nejde dopredu takto stádovito. Ale škoda reči, ani sa mi nechce ďalej rozpisovať...“

(Autor príspevku je fyzik)

A pod toto by som sa podpísal aj ja. Veda sa nerobí rozsiahlosťou publikácií, vedeckým konsenzom ani tým, že v zozname spoluautorov doplníte tisíce doktorandov z Univerzity svätej Alžbetky. Veda je o faktoch, viera o domnienkach. Veda si vezme čísla a štatistiky o vývoji hladujúcich na Zemi, zapojí do nich nové objavy a postrehy a snaží sa ich aplikovať do budúcnosti. Naopak, viera, bez ohľadu na čísla, bude tvrdiť s kamennou tvárou, že keď hladujúca populácia 50 rokov vytrvalo klesá, výsledkom bude oveľa viac hladujúcich. Viera vás bude poučovať o hriechu a budúcom utrpení – veda bude hľadať cestu von.

Ale ide leto, granty EÚ sú bezodné, takže čakajte zvýšenú publikačnú aktivitu zo strany pseudonovinárov aj naivných, hlboko veriacich blogerov.

* Sídlo centrály Svedkov Jehovových, náboženského ekvivalentu IPCC.