Keď klíma každému z nás ukradne fľašu Corgoňa

Európska environmentálna agentúra nám vyčíslila škody, ktoré údajne spôsobila klimatická zmena. Je to až 1,75 miliardy Eur za obdobie od roku 1980, teda za 40 rokov. Závratná suma, ktorá vyvoláva niekoľko otázok.

Správu nám načapovala redakcia sme.sk ako vždy v rámci pravidelného masírovania mozgov klimatickou zmenou, ekoterorizmom a pseudovedou. Neverím, že by sa v redakcii nenašiel nikto, kto by sa na správu nepozrel bližšie a nedal k nej aspoň jedinú vysvetlivku. Ale holt, keď nie redakcia za predplatné, tak skúsim aspoň ja dať jednoduchý výpočet a pár otázok. A snáď aj skromných odpovedí.

Poprvé: čo je následok klimatickej zmeny? Keď je povodeň alebo sucho pred rokom 1980, je to „normálne“ sucho a potom následok klimatickej zmeny? Výpadok úrody pre sucho v roku 1970 je normálny a teraz už klimatická tragédia? Podľa článku to tak naozaj vyzerá.

Podruhé: Prečo sa vyčísľuje len týchto 40 rokov a nie napr. obdobie od druhej svetovej vojny? Odpoveď je jednoduchá: 40 rokov sú presne tie dekády, ktoré ekoteroristi označujú ako tie „oteplené“, čiže presne tie, ktoré im sadnú do výpočtu. Ak by zarátali do rovnice akúkoľvek udalosť spred roku 1980 (napríklad veľké povodne v 50. rokoch), prudko by im zmenilo výsledok – a ten je v náboženstve ako klimatológia presne daný vopred. Podtón je zrejmý – klimatický rozvrat je len 40 rokov, predtým to všetko bolo OK.

Potretie: nie je mi jasné, ako sa dostali po túto sumu. Asi ani nemusím, pretože som spravil jeden veľmi jednoduchý prepočet na úrovni ZŠ.

1,75 miliardy Eur sa javí ako gigantická suma, za ktorú by sme možno, pri troche zodpovednosti dokázali postaviť až jeden diaľničný privádzač, ale rozrátajme si to na 5,5 milióna obyvateľov Slovenska (aktuálna populácia) a počet rokov a vyjde vám drvivá, tragická a nepredstaviteľná škoda...66 centov na mesiac a na hlavu.

Áno, 66 centov, čo je cena fľaškového piva v akcii v Lidli. Kilogram melónu je aktuálne drahší. Každý z nás pri klimatickom rozvrate, klimatickej núdzi, Armageddone a neviem ako by to označil Hojsík a jemu podobní, stratí ročne dvanásť akciových Corgoňov.

Načo ďalšie slová, článok je tragédia neskutočných rozmerov a je to až fraška, že sme dokáže zverejniť takto donebavolajúcu blbosť a tváriť sa ako seriózne periodikum.